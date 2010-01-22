Украинский рынок акций сегодня открылся значительным падением

Сегодня украинский фондовый рынок, следуя негативным настроениям на американских и европейских фондовых площадках, открылся значительным снижением.

Об этом сообщила в комментарии агентству УНИАН трейдер инвестиционной компании Phoenix Capital Ирина БАРАБАНОВА.

По ее словам, катализатором падения послужило заявление Барака ОБАМЫ о предстоящем внедрении мер по ограничению бизнеса коммерческих банков по торговле на собственные средства. Предполагается, что коммерческим банкам будет запрещено владеть хедж-фондами и фондами прямых инвестиций, инвестировать в них и консультировать их, объяснила трейдер.

По информации И.БАРАБАНОВОЙ, на этих новостях индекс Украинской биржи с начала дня уменьшился на 2,27%, индекс ПФТС также просел - на 1,51%. Объем торгов на УБ по состоянию на 12:20 составил 20 млн. грн., сообщила трейдер. Она отметила, что все бумаги индексной корзины торгуются в минусе: наибольшим падение было по бумагам Алчевского меткомбината (-4,44%) и «Укрсоцбанка» (-3,52%).

По прогнозам трейдера, «поскольку известия о намерениях Б.ОБАМЫ вышли в конце вчерашней торговой сессии, то сегодня рынок, скорее всего, продолжит отыгрывать эту новость и будет торговаться в минусе».