Эксперт: на мировых биржах наблюдается удручающая ситуация

Уже второй день подряд на мировых фондовых биржах наблюдается удручающая ситуация при растущей волатильности.

Такое мнение высказал в комментарии агентству УНИАН стратег компании Astrum Investment Management Константин ЛИТВИН.

По его словам, в четверг, 21 января, в США вышел целый ряд экономической, корпоративной и политической информации. На макрофронте рынок разочаровала информация по росту первичных пособий по безработице до 482 тыс., в то время как рынок ожидал снижения этого показателя до 441 тыс. Инвесторов также огорчил индекс производственной активности ФРБ Филадельфии, показавший резкое снижение до 15,2 пункта в январе, в то время как рынок ожидал более умеренного снижения до 18,2 пунктов. С другой стороны, индекс опережающих индикаторов вырос на 1,1% в декабре, лучше 0,7% ожидаемых.

Кроме того, отметил стратег, в четверг вышел целый ряд квартальных отчетов, которые в целом превысили ожидания аналитиков. Отличные результаты Goldman Sachs, eBay, Seagate, Xerox, превысили ожидания как по доходам, так и по чистой прибыли. Многие компании также дали радужные прогнозы на текущий квартал. В то же время, большинство отчитавшихся компаний не показывают уверенный рост доходов на фоне роста чистой прибыли при более высокой продуктивности труда. Рынок ожидает рост суммарных прибылей компаний, входящих в индекс S&P 500, на 34% в 2010 году, и для достижения такого роста необходим рост доходов. Очевидно, что если стагнация доходов продолжится, это будет сдерживать рост прибыли.

Как подчеркнул К.ЛИТВИН, главной причиной обвала американских индексов стало сообщение о намерении Барака ОБАМЫ ввести максимально допустимый размер банков, а также определить максимальные риски, которые банки могут брать на себя. Эта мера будет направлена на избежание повтора финансового кризиса, в котором крах любого из крупнейших инвестиционных и коммерческих банков грозил крахом всей финансовой системы. Для Уолл-Стрит это может принести больше регуляторных мер и потенциально меньшие темпы роста. Барака ОБАМА не озвучил конкретные цифры, и на фоне такой неопределенности на рынке начались активные распродажи в финансовом секторе.

По словам стратега, индекс DJIA в четверг упал на 2% до 10389 пунктов, индекс S&P 500 потерял 1,9%, закрывшись на отметке 1116 пунктов. На европейских площадках также наблюдалась отрицательная динамика. Так, индекс DAX упал на 1,8% до 5747 пунктов, индекс DJ Stoxx 600 снизился на 1,4% до 252 пунктов на фоне снижения цен на сырье и падения котировок финансового сектора.