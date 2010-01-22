"РусАл" продаст 11% своих акций за 2,24 млрд. долл.

Собственник двух предприятий в Украине, российский производитель алюминия "РусАл" решил размещать свои акции в ходе IPO на Гонконгской фондовой бирже по 10,8 гонконгского доллара посредине объявленного ценового диапазона, что позволит ему продать чуть менее 11% акций за 2,24 млрд. долл., сообщает Reuters.

Источник агентства сообщил, что на акции "РусАла" в ходе первичного размещения подписалось более 300 институциональных инвесторов. Крупнейшим инвестором в рамках IPO "РусАла" должен стать российский государственный "Внешэкономбанк", который собирается выкупить треть размещаемых акций. В числе других якорных инвесторов – фонд Натаниэля РОТШИЛЬДА и фонд Paulson, которые хотят получить по 71 млн. акций за 50-100 млн. долл., а также фонд Роберта КУОКА, который подписался на 14,3 млн. акций на общую сумму до 20 млн. долл.

Торги акциями "Русала" должны начаться 27 января т.г. Это первое IPO российской компании в Гонконге.

Справка УНИАН. Объединенная компания «Русский алюминий» (ОК «РусАл») создана в марте 2007 года путем слияния «РусАла», СУАЛа и глиноземных активов швейцарского трейдера Glencore. В Украине "РусАл" на сегодня контролирует ОАО "Запорожский алюминиевый комбинат" (ЗАлК) и ООО "Николаевский глиноземный завод".