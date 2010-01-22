ГКЦБФР рекомендует биржам оглашать информацию о торгах

Государственная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку (ГКЦБФР) рекомендует фондовым биржам оглашать информацию о торгах без учета сделок, в которых центральный контрагент выступил покупателем.

Об этом говорится в решении ГКЦБФР (№54 от 19 января т.г.), которым располагает УНИАН.

Госкомиссия также сама обязуется оглашать информационно-аналитические материалы о торгах без учета сделок с центральным контрагентом покупателем.

Справка УНИАН. Центральный контрагент (Central Counterparty, ССР) является стороной по сделке для каждого продавца и каждого покупателя финансового инструмента. Функции центрального контрагента во всем мире выполняют или биржи, или обслуживающие их специализированные клиринговые организации.

В Украине сейчас, в силу действующего регулирования, биржи не могут стать стороной по биржевой сделке, поэтому подобные функции выполняет специально созданное юридическое лицо.