Украинский фондовый рынок значительно снизился

Индекс ПФТС по итогам торгов в пятницу, 22 января, понизился на 2,50% – до 613,50 пункта.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ПФТС.

Согласно сообщению, общий объем торгов на ПФТС составил 13 млн. 366 тыс. грн.

Индекс Украинской биржи по итогам сегодняшних торгов снизился на 2,46% – до 1600,11 пункта. Общий объем торгов составил 37 млн. 447 тыс. грн.