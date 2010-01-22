Фондовый рынок Польши упал на 2,5%

Главный индекс Варшавской фондовой биржи WIG20 закончил последний день торгов текущей недели на уровне 2407,78 пункта, что на 2,54% ниже вчерашнего закрытия.

Как передает корреспондент УНИАН в Польше, другие индексы также закончили день в большом минусе.

В частности, индекс общего рынка WIG снизился на 2,13%, sWIG80 - на 1,52%, mWIG40 - на 1,46%.

Объем торгов составил рекордные для последнего времени более 760 млн. долларов по курсу 2,8 злотого за доллар.

Как сообщал УНИАН, WIG20 начинал текущую неделю почти 1% ростом, завершив первый день торгов на уровне 2465,30 пункта.

Справка УНИАН. В 2009 году WIG20 вырос на 33% до 2388,72 пункта.

Максимального значения 2009 года индекс достиг в начале декабря - 2,448 тыс. пунктов.

В начале 2010 года WIG20 продолжил рост, достигнув нового максимума 20 января на уровне 2489,45 пункта.