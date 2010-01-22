Эксперт: негатив на фондовых рынках продолжается

Украинские фондовые биржи сегодня закрылись в «красной зоне» на негативных новостях из США.

Об этом сказал в комментарии агентству УНИАН старший аналитик инвестиционной компании Phoenix Capital Андрей НЕСТЕРУК.

По его словам, негативная динамика наблюдалась сегодня и на европейских фондовых биржах. Причиной для снижения послужило заявление Барака ОБАМЫ о предстоящем введении мер по ограничению бизнеса коммерческих банков, напомнил аналитик.

Кроме того, сообщил А.НЕСТЕРУК, неутешительные статистические данные по розничной торговле в Великобритании, а также продолжение конфликта между Минфином и Нацбанком относительно перевода средств НБУ правительству добавили негативного сентимента украинскому рынку акций. «Однако реакция рынка была в большей мере спровоцирована заявлениями американского лидера, нежели новостями на локальном рынке акций», - уверен он.

По информации аналитика, цены акций украинских компаний на иностранных биржах сегодня также снижались. Он сообщил, что лидером падения стал девелопер недвижимости XXI Century Investments. Существенно упали также Kernel Holding и JKX Oil and Gas, добавил аналитик. «Украинские акции на иностранных биржах падают в основном из-за негативных настроений на рынках в целом, так как корпоративный новостной фон практически отсутствует», - подчеркнул А.НЕСТЕРУК.

Как сообщал УНИАН, индекс ПФТС по итогам торгов в пятницу, 22 января, понизился на 2,50% – до 613,50 пункта. Общий объем торгов на ПФТС составил 13 млн. 366 тыс. грн.

Индекс Украинской биржи упал на 2,46% – до 1600,11 пункта. Общий объем торгов составил 37 млн. 447 тыс. грн.