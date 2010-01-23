Эксперт: украинский фондовый рынок падал три дня подряд

Украинские индексы в пятницу, 22 января, упали на 2,5% из-за негативной динамики на мировых фондовых и сырьевых рынках.

Об этом сообщил в комментарии агентству УНИАН стратег компании Astrum Investment Management Константин ЛИТВИН.

Он подчеркнул, что падение на отечественных биржах продолжилось уже третий день подряд. По словам стратега, американские и европейские фондовые рынки находились в отрицательной зоне на момент закрытия бирж в Киеве. При этом падение глобальных рынков также продолжалось уже третий день подряд, обратил внимание К.ЛИТВИН.

Как отметил стратег, на этом фоне индекс Украинской биржи упал за день на 2,5% до 1600 пунктов, а индекс ПФТС также потерял 2,5%, закрывшись на отметке в 613 пунктов. Торговая активность находилась на уровне выше среднего, сообщил К.ЛИТВИН. Так, сказал он, объем торгов на УБ составил 37,5 млн. грн.

По словам стратега, в пятницу все составляющие индекса УБ закрылись в минусе. Лидерами падения среди голубых фишек стали акции Алчевского меткомбината и «Укрсоцбанка», потерявшие 4,5% и 4,2% соответственно, сообщил он.