На рынке еврооблигаций вновь доминируют продавцы

На украинском рынке еврооблигаций в пятницу, 22 января, вновь доминировали продавцы, интересуясь преимущественно суверенными бумагами.

Об этом говорится в обзоре инвестиционной компании Phoenix Capital, переданном агентству УНИАН.

По информации аналитиков, почти вся кривая доходности в пятницу упала на четверть пункта. «Нафтогаз» открылся падением, но в течение дня восстановился в цене. В банковском секторе активно торговались облигации «Альфа банка Украина», которые выросли еще на четверть пункта. Довольно много сделок заключалось по бумагам «Укрэксимбанка», «Приватбанка» и облигациям Киева, однако цены остались на прежнем уровне.

Кроме того, в обзоре отмечается, что цены на украинские акции на иностранных биржах в пятницу также опустились. Снова падали бумаги XXIC (-9,2%), цена на которые продолжала снижаться после двукратного роста в течение первых двух недель года. Производитель продуктов питания «Укрпродукт» (-2,8%) и сельскохозяйственная компания Landkom (-4,2%) продемонстрировали худшие результаты по итогам дня.