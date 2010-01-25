Эксперт: торги суверенными евробондами проходили активно

Торги в сегменте суверенных евробондов на прошедшей неделе прошли при достаточно высокой рыночной активности.

Об этом говорится в обзоре инвестиционной группы «Сократ», подготовленном аналитиком Максимом ШТЕПОЙ.

По информации аналитика, выпуск «Украина-2011» понизил свою доходность на 0.5% с 11.2% до 10.7%. Более длинные суверенные выпуски с погашением в 2013 и 2017 году также показали падение доходности – на 0.5% (с 10.6% до 10.1%) и 0.2% (с 10.0% до 9.8%) соответственно.

Как отмечается в обзоре, в сегменте квазисуверенных еврооблигаций на прошлой неделе активно торговались бумаги «Нафтогаз-2014», в результате доходность понизилась на 0.3% - с 11.8% до 11.5%. Бумаги «Укрэксимбанка» также были достаточно ликвидны, тенденция по снижению доходности выпусков банка продолжилась – выпуск с погашением в 2011 году снизил доходность на 0.3% (с 12.7% до 12.4%), а более длинный выпуск с погашением в 2016 году на 0.2% (с 12.9% до 12.7%). Доходность по выпуску «Киев-2011» понизилась на 3.8% - с 18.8% до 15.0%.

Аналитик сообщает, что в сегменте еврооблигаций банковского сектора на прошедшей неделе торги прошли при средней рыночной активности. Так, выпуск «Укрсиббанк-2010» понизил свою доходность на 0.9% - с 10.6% до 9.7%, схожая ситуация и с выпуском «Приватбанк-2012» – доходность упала с 18.1% до 17.6%. Более длинный выпуск банка с погашением в 2016 году также показал падение доходности – с 17.8% до16.0%. Незначительно упала доходность и по выпуску «Альфа Банк Украина-2012» – с 16.9% до 16.5%.

В обзоре говорится, что в корпоративном сегменте еврооблигаций на прошлой неделе активных торгов не наблюдалось. Выпуск «Интерпайп-2010» понизил свою доходность с 50.7% до 49.5%. «Азовсталь-2011» снизил доходность с 14.9% до 13.5%. Выпуск «МХП-2011» не торговался, и доходность сохранилась на уровне 14.0%.

По словам аналитика, на прошлой неделе котировки кредитно-дефолтных свопов снизились на 37.3 базисных пункта – с 956.7 до 919.4 пункта. «Таким образом, котировки украинских CDS уступили второе место в мире Венесуэле, чьи кредитно-дефолтные свопы подскочили до 994.8 базисных пункта после сообщения о национализации сети ритейлеров», - подчеркивает М.ШТЕПА.