Фондовый рынок Польши вырос
18:39, 25 января 2010Фондовый рынок
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Итоги сегодняшних торгов
Главный индекс Варшавской фондовой биржи WIG20 закончил понедельник на уровне 2,417,870 пунктов, что на 0,42% выше закрытия пятницы.
Как передает корреспондент УНИАН, общий индекс рынка WIG вырос на 0,11%.
В тоже время, индекс sWIG80 закончил день на отметке минус 0,66%, а mWIG40 - на минус 0,52%.
Как сообщал УНИАН, WIG20 начал понедельник на минусе после обвала на 2,5% в пятницу.
Справка УНИАН. «Голубые фишки» Варшавского фондового рынка дешевеют с 20 января, когда индекс достиг максимального в текущем году значения на уровне 2,489.45 пунктов.
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