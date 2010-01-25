Фондовый рынок Польши вырос

Главный индекс Варшавской фондовой биржи WIG20 закончил понедельник на уровне 2,417,870 пунктов, что на 0,42% выше закрытия пятницы.

Как передает корреспондент УНИАН, общий индекс рынка WIG вырос на 0,11%.

В тоже время, индекс sWIG80 закончил день на отметке минус 0,66%, а mWIG40 - на минус 0,52%.

Как сообщал УНИАН, WIG20 начал понедельник на минусе после обвала на 2,5% в пятницу.

Справка УНИАН. «Голубые фишки» Варшавского фондового рынка дешевеют с 20 января, когда индекс достиг максимального в текущем году значения на уровне 2,489.45 пунктов.