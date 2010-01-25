Эксперт: настроения на украинском рынке акций сейчас неопределенные

Неопределенные настроения на украинском фондовом рынке стали следствием падения котировок акций финансовых компаний США, выходом блока неудовлетворительных корпоративных отчетов в США, а также опасений, связанных с возможным не переизбранием главы ФРС Бена БЕРНАНКЕ на повторный срок.

Такое мнение высказала в комментарии агентству УНИАН трейдер инвестиционной компании Phoenix Capital Ирина БАРАБАНОВА.

По ее словам, «триггером, который поспособствовал коррекции на мировых фондовых рынках, стало заявление Барака ОБАМЫ о возможном ограничении бизнеса коммерческих банков». Как сообщила трейдер, сегодня индекс Украинской биржи торговался около нуля. В первой половине дня он пошел на снижение на фоне негативных новостей из Америки, однако уже по итогам сегодняшней торговой сессии показал неуверенный рост на 0,26%, сообщила И.БАРАБАНОВА. Индекс ПФТС также поднялся - на 0,16%, добавила она.

Как отметила трейдер, объем торгов на УБ сегодня составил 28 млн. грн. Бумаги индексной корзины разнонаправленную динамику в течение дня, однако к вечеру показали небольшой рост - около 1-2%, сообщила И.БАРАБАНОВА. По ее информации, на ожиданиях предстоящего собрания акционеров в зеленой зоне в течение дня торговались только акции «Укрнафты» (+0,33%).

И.БАРАБАНОВА сообщила, что количество сделок на рынке сегодня было небольшим - целом активность очень низкая. По ее словам, в преддверии президентских выборов инвесторы по-прежнему не спешат делать покупки. «Дальнейший ход торгов на украинском рынке акций определит выход статистических данных об уровне продаж домов на вторичном рынке в США (согласно данным на 17:00 статистика вышла хуже ожиданий), а также обнародование финансовой отчетности крупнейшими американскими корпорациями», - подчеркнула трейдер.

По словам трейдера, на международных площадках украинские акции сегодня снова торговались неактивно. Она отметила, что объемы торгов были очень низкие. И.БАРАБАНОВА сообщила, что иностранные инвесторы практически не проявляли никакого интереса к акциям украинских компаний. Бумаги девелоперских компаний закрылись практически в нуле, добавила она. Падение отмечалось лишь в акциях DUPD , которые показали существенный рост на прошлой неделе, сообщила трейдер. По ее информации, Kernel просел на 1,4%, “Астарта” закрылась около нуля, МХП остался без изменений.