Фондовый рынок переоценил свои возможности

Прошедшая неделя на мировых фондовых рынках, а среди них и на украинском, была в целом отмечена негативными настроениями. Причем ближе к окончанию недели такие настроения только усиливались. Так, украинские биржи открыли прошлую неделю неплохим ростом – на 1,5%, а завершили ее уже падением на значительные 2,5%.

Отметим, что отечественные индексы в понедельник, 18 января, поднялись на фоне прошедших накануне президентских выборов. Признание их первого тура состоявшимся успокоило инвесторов, которые не исключали возможности серьезных политических конфликтов в этот период. Это даже дало повод экспертам для оптимистических прогнозов. Так, старший аналитик инвестиционной компании Phoenix Capital Андрей Нестерук предположил, что «окончание первого тура президентских выборов способствовало продолжению ралли на украинском фондовом рынке».

К сожалению, надежды экспертов не оправдались. Их оптимистические ожидания были перечеркнуты негативом с мировых рынков. Начало прошедшей недели на глобальных рынках прошло под знаком ожидания корпоративной отчетности мирвоых гигантов бизнеса по итогам четвертого квартала 2009 года. На этом фоне рынки продемонстрировали значительный подъем. Однако ряд корпораций показали результаты хуже ожиданий. Помимо этого, рынок преоценил свои возможности роста, поэтому даже те компании, которые опубликовали хорошие отчеты, не смогли порадовать инвесторов. Как следствие, мировые фондовые индексы, после подъема, развернули тренд в сторону коррекции. Кроме того, крайне негативное влияние на рынки оказали и ряд заявлений ключевых фигур мировой экономики и политики.

Вторник, 19 января, стал переломным для украинских фондовых площадок. Волатильность усилилась, и в итоге рынок закрылся разнонаправленно. Так, индекс ПФТС в этот день снизился на 0,23%. Индекс же Украинской биржи, напротив, повысился на 1,35%. Однако заметим, что четкого понижательного тренда во вторник еще не было.

Понижательный тренд определился на следующий день. Индекс ПФТС по итогам торгов в среду, 20 января, упал на 0,34%. Индекс Украинской биржи снизился еще больше - на 1,69%. Как считает А.Нестерук, украинский фондовый рынок в среду снизился на негативных новостях из США. По его словам, «неутешительная финансовая отчетность, которую опубликовали The Bank of America и Morgan Stanley, а также выход статистики по количеству новостроек в США добавили негативного сентимента американскому фондовому рынку». Кроме того, добавил аналитик, американские площадки ощутили потрясения, которые были вызваны заявлениями Уоррена Баффета, чей фонд Berkshire Hathaway является крупнейшим акционером Kraft, о переплате инвесторов Kraft Foods за активы Cadbury.

Тенденция к укреплению доллара США на мировых валютных рынках также оказала на прошлой неделе серьезное влияние на фондовые индексы. Так, стратег компании Astrum Investment Management Константин Литвин уверен, что именно укрепление доллара стало катализатором падения мировых рынков акций 20 января. По его словам, на американских и европейских площадках в среду наблюдалась крайне негативная динамика из-за существенного укрепления доллара, а также резкого падения цен на энергоносители. Одним из факторов укрепления американской валюты стала новость из Китая о временном сворачивании кредитования для охлаждения перегретых китайских рынков, считает стратег. Он подчеркнул, что 20 января доллар укрепился к евро более чем на 1%.

Стратег уверен, что «укрепление доллара – безусловно, плохая новость для тех, кто открыл carry trade по доллару, а также для рисковых активов, таких как нефть и акции». Он отметил, что стремительное укрепление американской валюты привело к бурным распродажам на рынке нефти, что потянуло за собой вниз акции нефтегазового и промышленного секторов, которые и стали лидерами падения.

В четверг, 21 января, отечественный фондовый рынок продолжил падение. По итогам дня индекс ПФТС понизился на 0,28%, Украинской биржи - на 0,76%. Как считает трейдер инвестиционной компании Phoenix Capital Ирина Барабанова, украинские индексы упали, следуя негативному тренду фондовых площадок Америки. Трейдер отметила, что в четверг на американских фондовых площадках царил пессимизм. Рынок продолжил отыгрывать негативный новостной фон, связанный с выходом неутешительной финансовой отчетности, опубликованной The Bank of America и Morgan Stanley в среду, а также с неудовлетворительными макроэкономическими показателями в США.

Все вышесказанное дало И.Барабановой основания предположить, что предпосылок для возобновления ралли на украинском фондовом рынке нет – в отсутствие позитивных новостей с внешних площадок. По ее словам, «в настоящее время инвесторы не спешат делать покупки».

В свою очередь, А.Нестерук подчеркнул, что падение украинского фондового рынка 21 января могло быть еще большим, если бы он не закрылся до того, как Президент США Барак Обама объявил о введении новых ограничений для инвестиционных банков.

Именно заявление Обамы окончательно укрепило инвесторов глобальных рынков в их негативных настроениях. По словам К.Литвина, главной причиной обвала американских индексов в четверг стало сообщение Президента США о намерении ввести максимально допустимый размер банков, а также определить максимальные риски, которые банки могут брать на себя. Эта мера будет направлена на избежание повторения финансового кризиса, в котором крах любого из крупнейших инвестиционных и коммерческих банков грозил крахом всей финансовой системы. Для Уолл-стрит это может принести больше регуляторных мер и потенциально меньшие темпы роста. Обама не озвучил конкретные цифры, и на фоне такой неопределенности на рынке начались активные распродажи в финансовом секторе.

На фоне резонансного заявления Президента США мировые рынки углубили понижательный тренд. В частности, украинские фондовые площадки по итогам торгов в пятницу, 22 января, продемонстрировали весьма ощутимое падение. Индекс ПФТС понизился на 2,50%, Украинской биржи - на 2,46%.

А.Нестерук отметил, что отечественные фондовые площадки в этот день закрылись в «красной зоне» на негативных новостях из США. Как считает аналитик, помимо заявления Обамы, неутешительные статистические данные по розничной торговле в Великобритании, а также продолжение конфликта между Минфином и Нацбанком относительно перевода средств НБУ правительству добавили негативного сентимента украинскому рынку акций. «Однако реакция рынка была в большей мере спровоцирована заявлениями американского лидера, нежели новостями на локальном рынке акций», - уверен он.

Новая неделя на украинском рынке ценных бумаг началась с весьма неопределенных настроений. Как сообщила И.Барабанова, индекс Украинской биржи в понедельник, 25 января, торговался торговался в районе нуля. В первой половине дня он пошел на снижение на фоне негативных новостей из Америки, однако уже по итогам торговой сессии показал неуверенный рост. Индекс ПФТС также поднялся - на 0,16%. «Неопределенные настроения на украинском фондовом рынке стали следствием падения котировок акций финансовых компаний США, выхода блока неудовлетворительных корпоративных отчетов в США, а также опасений, связанных с возможным непереизбранием главы ФРС Бена Бернанке на повторный срок», - полагает трейдер.

Как видим, на прошедшей неделе на мировых фондовых рынках царил негатив. Украинские индексы на этом фоне также упали, и довольно значительно. С трендом же текущей недели наш рынок пока неопределтлся. Все снова будет зависеть от характера внешних новостей.

По мнению начальника отдела арбитражных операций «Брокбизнесбанка» Владислава Стельмаха, на предстоящей неделе наиболее значимыми, среди прочих, будут такие события: 26 января – решение Банка Японии по процентным ставкам, индексы IFO в Германии и темпы роста ВВП Великобритании за четвертый квартал; 28 января – данные по заказам на товары длительного пользования в США за декабрь; 29 января – темпы прироста ВВП Канады за ноябрь и четвертый квартал 2009 года.

Что же касается прогнозов на более далекую преспективу, то можно предположить, что продолжающийся (несмотря на ряд позитивных тенденций в экономике), мировой экономический кризис, а также поствыборная ситуация в нашем государстве и связанные с ней риски не сделают ситуацию на украинском фондовом рынке более стабильной.

Как подчеркнул управляющий директор по международным продажам и новым рынкам инвестиционной группы «Сократ» Константин Лесничий, «этот год может оказаться еще более трудным, нежели прошлый. Макропоказатели остаются достаточно плохими. Политические разборки после выборов могут затянуться, и «западники» не будут спешить инвестировать. Из-за низкой капитализации компаний их размещения могут буть перенесены на последующие годы. Многое будет зависеть от запуска кредитования реального сектора, стабильной курсовой политики и стимулирования инвестиций». Тем не менее, эксперт ожидает роста фондовых индексов по итогам 2010 года на 40-50%. По его мнению, в фаворе будут акции вагоностроительных и сельскохозяйственных предприятий, энергетики и финансового сектора.

Из вышесказанного можно сделать вывод, что мировая экономика еще очень и очень далека от выздоровления. Поэтому и легко прогнозируемой ситуации на украинском рынке ценных бумаг ожидать пока не стоит. А вдобавок ко всему, у нас снова - выборы…

Олег Коберник (УНИАН)