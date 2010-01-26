Эксперт: Украинские фондовые индексы продолжат снижаться

В отсутствие позитивных новостей с западных рынков можно ожидать дальнейшего снижения украинских фондовых индексов.

Такой прогноз озвучила в комментарии агентству УНИАН трейдер инвестиционной компании Phoenix Capital Ирина БАРАБАНОВА.

По ее словам, сегодня на фондовом рынке акций преобладают пессимистичные настроения. «Отечественные площадки продолжают отыгрывать негативный новостной фон с мировых бирж, который был подогрет заявлениями Барака ОБАМЫ о возможном ограничении деятельности коммерческих банков», - сказала трейдер. Как отметила И.БАРАБАНОВА, выход негативных статистических данных по рынку вторичного жилья в США и опубликование неудовлетворительной корпоративной отчетности также отразились на динамике мировых индексов. Не добавили рынку оптимизма и новости с азиатских площадок на фоне ужесточения условий кредитования в КНР, полагает трейдер.

И.БАРАБАНОВА сообщила, что на украинском рынке акций все бумаги сегодня торгуются в красной зоне. Против рынка идет только «Укрнафта», которая на новостях о проведении собрания акционеров взлетела на рекордные 7,41% (по состоянию на 12:20), отметила трейдер.