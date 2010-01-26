Astrum: Минфин расширяет список стандартных гособлигаций

Министерство финансов Украины расширяет предложение стандартных облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) до четырех серий.

Об этом сообщил в комментарии УНИАН старший аналитик компании Astrum Investment Management Сергей ФУРСА.

По его мнению, это связано с умеренными поступлениями средств на первых двух аукционах. До погашения ОВГЗ на общую сумму 1,7 млрд. грн. правительству осталось провести только три плановых размещения, при этом с начала 2010 года удалось привлечь менее 250 млн. грн., подчеркнул С.ФУРСА.

Аналитик не исключает, что уже на сегодняшнем аукционе правительство пойдет на рост ставок отсечения, которые при предыдущих размещениях находились ниже уровня основного спроса. В то же время, считает он, «предыдущие шаги правительства свидетельствовали о твердом желании избежать роста доходности».

С.ФУРСА рекомендует инвесторам на данном аукционе при составлении заявок следовать консервативной линии, предусматривающей плавный рост доходности. Доходность двухлетних бумаг аналитик ожидает на уровне 25-26%, трехлетних – 25,5-26,5%. По его мнению, к удовлетворению заявок на уровне 27-28% по двух- и трехлетним бумагам правительство приступит не раньше февраля этого года.

Как сообщал УНИАН, Министерство финансов Украины сегодня проводит аукцион по размещению облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ). К размещению предложены бумаги со сроком погашения 14 июля 2010 года, 13 октября 2010 года, 23 ноября 2011 года, 12 сентября 2012 года.