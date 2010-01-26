«Сократ»: Кто поверил в рынок акций, тот заработал

Фондовые рынки в 2009 году росли быстрее, чем происходили реальные изменения в мировой экономике.

Такую точку зрения высказал в интервью корреспонденту УНИАН управляющий директор по международным продажам и новым рынкам инвестиционной группы «Сократ» Константин ЛЕСНИЧИЙ.

Он подчеркнул, что «Украина находилась в списке наиболее уязвимых стран, и даже существовала реальная угроза дефолта». По мнению эксперта, это создавало высокую волатильность и неуверенность инвесторов в выборе инструментов инвестирования. Западный интерес сдвинулся в сторону долговых инструментов, хотя и оставался слабым, отметил К.ЛЕСНИЧИЙ. «Было приятно зарабатывать весной на бондах с доходностями до 60-80%», - сказал он.

В то же время, считает эксперт, риски дефолтов эмитентов в прошлом году были сдерживающими факторами. 2009 год оказался трудным для украинского фондового рынка, подчеркнул К.ЛЕСНИЧИЙ. «Тем не менее, те, кто в январе-марте поверил в рынок акций (а таких было немного, судя по объемам торгов), заработали минимум 200-300% на вложенный капитал», - сообщил эксперт. В частности, по его информации, отдельные эмитенты, такие как «Мотор Сич» или ТММ, выросли более чем в 8-10 раз.