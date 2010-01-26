Astrum: Украинский фондовый рынок сегодня вырос

Украинские фондовые индексы выросли по результатам сегодняшних торгов благодаря акциям ОАО «Укрнафта».

Об этом сообщил в комментарии агентству УНИАН стратег компании Investment Management Константин ЛИТВИН.

Он отметил, что во вторник, 26 января, индекс УБ прибавил 3,1%, закрывшись на отметке 1654 пунктов, а индекс ПФТС вырос на 2,3% до 629 пунктов. «Укрнафта» сегодня провела собрание акционеров, на котором было принято решение о выплате дивидендов в размере 93 грн. на акцию, напомнил стратег. На фоне этого решения акции компании выросли на 27%, придав значительный импульс фондовым индексам, сообщил он.

По словам К.ЛИТВИНА, другие акции украинских эмитентов сегодня демонстрировали преимущественно негативную динамику. Он подчеркнул, что металлургический сектор выглядел особенно слабо на фоне продолжающегося падения цен на нефть и другое сырье. Алчевский меткомбинат стал лидером падения, потеряв 1,7%, отметил стратег. По его информации, объем торгов на УБ сегодня был значительным и составил 56 млн. грн., а 59% этой суммы (33 млн. грн.) пришлось на торговлю акциями «Укрнафты».