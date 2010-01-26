Тимошенко обещает вернуть залог участникам конкурса по ОПЗ

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО заявляет, что все участники конкурса по продаже акций Одесского припортового завода (ОПЗ) получат залоговые средства после проведения честной приватизации этого объекта.

Об этом Ю.ТИМОШЕНКО сообщила в интервью "Украинской правде".

"Эти средства будут непременно возвращены сразу после того, как состоится честная приватизация ОПЗ", - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Глава правительства подчеркнула, что все участники получат залоговые средства. "...деньги идут через разные счета. К сожалению, честная приватизация ОПЗ была испорчена. И это еще раз подтверждает, насколько тяжело какому-нибудь прозрачному проекту в нашем государстве пробивать себе путь", - добавила она.

Отвечая на замечание "Украинской правды", что это является нарушением закона, поскольку возвращение залоговых средств, в соответствии с законодательством, должно было состояться в течение трех дней после проведения конкурса, премьер сказала: "Нарушение закона - это принятие нечестных решений против прозрачной приватизации, разрушение приватизации через указы Президента, когда разогнали всех иностранных инвесторов. Реального аукциона не было, а был заговор".

По мнению Ю.ТИМОШЕНКО, то, что "это заговор, было видно всем и невооруженным глазом".

"Я буду защищать интересы государства, потому что государство, к сожалению, не всегда в состоянии защитить свои интересы. И когда все видят, что там был заговор, - значит, был заговор. Стоимость ОПЗ минимум в четыре раза выше. Я никогда не дам пройти заговору, который лишает государство дополнительных денег", - подчеркнула глава правительства.

Как сообщал УНИАН, 29 сентября 2009 года ООО "Нортима" (Украина) приобрело контрольный пакет ОАО "Одесский припортовый завод" (ОПЗ) в размере 99,567% уставного фонда за 5 млрд. грн. Цена продажи превысила начальную на 1 млрд. грн. Шаг аукциона составлял 50 млн. грн. В торгах приняли участие три компании - ООО "Азот-Сервис (Россия) (подала заявку от имени ООО "СИБУР") ", ООО "Фрунзе-Флора (Украина) ” и ООО "Нортима" (Украина).

Позже исполняющий обязанности председателя Фонда госимущества Дмитрий ПАРФЕНЕНКО сообщил, что комиссия по приватизации ОПЗ Фонда госимущества приняла решение не признавать ООО «Нортима» победителем в конкурсе по приватизации завода.

В октябре 2009 года ООО «Нортима» заявила, что Фонд госимущества Украины не вернул своевременно и незаконно использует 400 млн. грн., внесенных компанией в качестве конкурсной гарантии для участия в приватизационном конкурсе по продаже государственного пакета акций ОАО «Одесский припортовый завод».

«Кроме того, что в нарушение «Положения о порядке проведения конкурсов по продаже пакетов акций акционерных обществ» приватизационное ведомство отказалось признавать нашу компанию победителем приватизационного конкурса по продаже государственного пакета акций ОАО «Одесский припортовый завод», ФГИУ по состоянию на настоящее время не вернул ООО «Нортима» 400 млн. грн., внесенных в качестве конкурсной гарантии для участия в приватизационном конкурсе по продаже 99,567% акций ОАО «ОПЗ», - заявляло ООО “Нортима” в октябре 2009 года.

«Официально заявляем, что до того момента, пока Фондом госимущества будет заключен с ООО «Нортима», как с победителем приватизационного конкурса, договор купли-продажи акций ОАО «Одесский припортовый завод», государство не имеет ни юридического основания, ни морального права использовать денежные средства, внесенные нашей компанией как конкурсная гарантия», - отмечалось в официальном заявлении компании, предшествовавшему направлению судебного иска, который был удовлетворен 25 декабря 2009 года.