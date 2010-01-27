Эксперт: акции «Укрнафты» показали бурный рост

Успешное проведение собрания акционеров ОАО «Укрнафта» вызвало бурный рост акций компании во вторник, 26 января.

Об этом в комментарии агентству УНИАН сообщил аналитик инвестиционной компании Phoenix Capital Сергей ПЕТРЕНКО.

По его словам, за вчерашний день бумаги «Укрнафты» выросли в цене почти на 30%. Это, прежде всего, вызвано решением акционеров выплатить почти 100% чистой прибыли за 2006-2008 год в виде дивидендов, считает аналитик.

С.ПЕТРЕНКО прогнозирует, что у акций «Укрнафты» есть потенциал роста, и они еще вырастут в цене, так как компания может существенно улучшить свои производственные и финансовые показатели после разрешившегося конфликта между основными акционерами. Тем не менее, отметил аналитик, небольшая коррекция возможна 29 января, так как, начиная с этого дня новые акционеры уже не смогут рассчитывать на дивиденды за 2007-2008 год.

Как сообщал УНИАН, 26 января в Киеве состоялось собрание акционеров ОАО «Укрнафта», для участия в котором зарегистрировались акционеры и их представители, владеющие 91,71% акций.

Акционеры заключили соглашение о взаимопонимании и сотрудничестве и внесли соответствующие изменения в устав компании.