Эксперт: динамика украинских индексов противоположна мировой

Динамика украинских фондовых индексов во вторник, 26 января, была прямо противоположной ситуации на мировых площадках, несмотря на негативный новостной фон с рынков Азии и США.

Об этом говорится в обзоре, подготовленном аналитиками инвестиционной компании Phoenix Capital и предоставленном агентству УНИАН.

В обзоре отмечается, что индекс УБ вчера вырос на 3,11%, ПФТС – на 2,36% на довольно высоком объеме торгов в 76 млн. грн. «Единственной причиной такой высокой активности были исключительно важные корпоративные новости от «Укрнафты». Во вторник компании удалось провести собрание акционеров, на котором было принято решение о выплате рекордных дивидендов», - подчеркивают аналитики.

Как сообщается в обзоре, акции «Укрнафты» вчера взлетели в цене на 27% на УБ и на 25,6% на ПФТС. Объем торгов составил 37,9 млн. грн. (50% дневного оборота по акциям). В течение дня торги акциями компании приостанавливались, так как рост составил более 30%. Все остальные бумаги, кроме банка «Форум» (+4,5%) и «Мотор Сичи» (+0,1%) торговались в красной зоне и к закрытию просели на 1-2%.

Аналитики также отмечают, что на украинском рынке еврооблигаций 26 января активность была низкой, а больше всего сделок заключалось по бумагам «Нафтогаза». Суверенные облигации вчера почти не торговались. Незначительное количество сделок не повлияло на цены. «Нафтогаз» вырос еще на полпункта. Спрос был также на муниципальные облигации Киева, которые торговались без изменения цены. Активность торгов облигациями банковского сектора была практически нулевой, продавались только бумаги «Укрэксимбанка».