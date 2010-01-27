Инвесторы начали интересоваться акциями второго эшелона

Инвесторы на украинском рынке акций стали проявлять интерес к ценным бумагам второго эшелона.

Об этом в комментарии агентству УНИАН сообщила трейдер инвестиционной компании Phoenix Capital Ирина БАРАБАНОВА.

По ее информации, сегодня украинские акции торгуются со смешанной динамикой. «Неопределенные настроения, которые преобладают на американских фондовых рынках в ожидании оглашения решения ФРС по поводу изменения учетной процентной ставки, держат рынки в некотором напряжении», - подчеркнула трейдер. Она отметила, что вчера, несмотря на выход позитивных статистических данных по росту индекса потребительского доверия в США, а также блока положительных корпоративных отчетов, американские площадки, проигнорировав эти новости, закрылись в небольшом минусе.

Как сообщила И.БАРАБАНОВА, индекс Украинской биржи в первой половине сегодняшнего дня торгуется «в неуверенном плюсе». Трейдер сообщила, что по состоянию на 12:20 он поднялся на 0,16%. Индекс ПФТС также вырос на 0,14%, добавила она.

По словам трейдера, бумаги индексной корзины УБ сегодня показывают разнонаправленную динамику. Лидер роста вчерашней торговой сессии - «Укрнафта» - сегодня начал корректироваться после вчерашнего ралли, которое было подогрето новостями об успешном проведении собрания акционеров, сообщила И.БАРАБАНОВА.