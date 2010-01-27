Эксперт: фондовые рынки находятся под давлением негативных новостей

Мировые фондовые рынки в настоящее время находятся под давлением негативных новостей из Китая и Японии.

Такую точку зрения высказал в комментарии агентству УНИАН стратег компании Astrum Investment Management Константин ЛИТВИН.

По его мнению, рынок во вторник отреагировал на повышение ставки резервирования центробанка Китая на 50 базисных пунктов. Вероятно, новость, что Standard & Poors понизила прогноз кредитного рейтинга Японии на негативный, также сыграла роль в распродажах на американском рынке во второй половине дня.

Стратег отметил, что во вторник, 26 января, мировые индексы закрылись по большей части в минусе на фоне разнонаправленной макростатистики, позитивных корпоративных отчетов, а также новостей из Китая и Японии. Вторник оказался богат макроданными. ВВП Великобритании в четвертом квартале вырос всего на 0,1%, т.е. намного меньше ожидаемых 0,4%, что указывает на продолжение тяжелой ситуации в экономике Британии. В Германии, однако, CESifo Group объявила ряд индикаторов, которые в целом оказались слегка лучше ожидаемых. Так, индекс делового климата вырос до 95,8 пункта в январе, превысив средние ожидания экономистов 95,2 пункта.

Как сообщил К.ЛИТВИН, в США индекс потребительского доверия вырос в январе до 55,9 пункта, также превысив рыночные ожидания в 53,6 пункта. Однако индекс производственной активности ФРБ Ричмонда вышел немного хуже ожиданий, зафиксировав негативный показатель в 2 пункта, в то время как экономисты ожидали этот показатель на уровне 0.

Стратег подчеркнул, что «на корпоративном фронте квартальные отчеты не перестают радовать рынок своими результатами, которые зачастую опережают ожидания аналитиков. Так, например, Apple в очередной раз обрадовала своих инвесторов, показав доход и прибыль лучше ожиданий, а также дала радужный прогноз выше рыночных ожиданий. Однако рынок больше не реагирует на позитивные корпоративные результаты, так как ожидания инвесторов находятся на очень высоком уровне».