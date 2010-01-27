Эксперт: объемы размещения ОВГЗ вновь оказались умеренными

Объемы размещения государственного долга по итогам аукциона 26 января вновь оказались умеренными.

Об этом сообщил в комментарии УНИАН старший аналитик компании Astrum Investment Management Сергей ФУРСА.

Он подчеркнул, что «правительство продолжило сдерживать рост доходности облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ), удовлетворяя заявки на минимальных или близких к минимальным уровням».

По словам С.ФУРСЫ, доходность размещения ОВГЗ на коротком конце кривой составила 22,5% и 23,5% по шести- и девятимесячным бумагам соответственно. При этом выпуск с погашением 23 октября 2010 года стал единственным, где граничный уровень доходности превысил средневзвешенный, что свидетельствует об удовлетворении не только минимальных заявок, сообщил аналитик. В результате 9-месячные бумаги были проданы на 68,8 млн. грн., сказал он.

Как отметил аналитик, сравнимые объемы привлечения (69,9 млн. грн.) были зафиксированы по двухлетним бумагам, доходность размещения составила 25%. По его словам, размещение трехлетних бумаг носило скорее технический характер, что обусловило доходность размещения на уровне 20% годовых. Реальный уровень доходности по данному выпуску будет виден на следующих двух аукционах, считает аналитик. Специальные ОВГЗ на вчерашнем аукционе проданы не были, добавил он.

По мнению С.ФУРСЫ, «правительство исчерпало возможность сдерживать рост доходности и под давлением временного лимита будет вынуждено пойти навстречу рынку уже на следующем аукционе, который состоится 2 февраля». До погашения ОВГЗ на 1,7 млрд. грн. осталось провести только два аукциона, однако аналитик не исключает, что будет проведена серия внеочередных аукционов. Таким образом, он рекомендует инвесторам ориентироваться на рост доходности на аукционе 2 февраля по трехлетним бумагам до 27%.

Как сообщал УНИАН, Министерство финансов Украины 26 января т.г. провел аукцион по размещению облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ). К размещению были предложены бумаги со сроком погашения 14 июля 2010 года, 13 октября 2010 года, 23 ноября 2011 года, 12 сентября 2012 года, а также специальные облигации, выпущенные для финансирования Евро-2012.