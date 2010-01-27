Индекс ПФТС сегодня вырос на 0,60%

Индекс ПФТС по итогам торгов в среду, 27 января, повысился на 0,60% – до 632,82 пункта.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ПФТС.

Согласно сообщению, общий объем торгов на ПФТС составил рекордных 224 млн. 595 тыс. грн., из них большая часть пришлась на государственные облигации.

Индекс Украинской биржи по итогам сегодняшних торгов повысился на 1,13% – до 1672,78 пункта. Общий объем торгов составил 40 млн. 820 тыс. грн.