Эксперт: украинский рынок акций проигнорировал негативный тренд

Украинский фондовый рынок сегодня проигнорировал негативный тренд мировых площадок.

Об этом сообщила в комментарии агентству УНИАН трейдер инвестиционной компании Phoenix Capital Ирина БАРАБАНОВА.

По ее словам, «несмотря на неопределенность на мировых площадках, вызванную ожиданиями изменения учетной процентной ставки ФРС США, украинские фондовые рынки в среду, 27 января, закрылись в зеленой зоне». Как отметила трейдер, все бумаги индексной корзины сегодня были в плюсе. Хуже рынка выглядели только бумаги «Укрнафты» (-1,44%), которые откорректировались после вчерашнего ралли, сказала она.

И.БАРАБАНОВА сообщила, что на международных рынках украинские акции сегодня торговались в основном в минусе. По ее словам, наибольший интерес наблюдался в бумагах агросектора. Трейдер отметила, что на больших объемах торгов (3 млн. долларов) бумаги Kernel добавили 2,8 %. Несколько сделок прошло и по бумагам «Астарты», добавила она. И.БАРАБАНОВА отметила, что акции нефтяных компаний (Regal Petroleum, Cadogan Petroleum, JKX) торговались в красной зоне. Она сообщила, что падение акций Regal Petroleum сегодня составило 2, 9%. Ferrexpo также продолжил свое снижение, и с начала недели его бумаги потеряли 7%, отметила трейдер. По «XXI веку» сегодня не прошло ни одной сделки, добавила она.

Как сообщал УНИАН, индекс ПФТС по итогам торгов в среду, 27 января, повысился на 0,60% – до 632,82 пункта. Общий объем торгов составил рекордных 224 млн. 595 тыс. грн., из них большая часть пришлась на государственные облигации.

Индекс Украинской биржи вырос на 1,13% – до 1672,78 пункта. Общий объем торгов составил 40 млн. 820 тыс. грн.