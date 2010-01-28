Фондовый рынок Польши в четверг открылся ростом

Главный индекс Варшавской фондовой биржи WIG20 начал четверг ростом.

Как передает корреспондент УНИАН в Польше, к 9.30 местного времени индекс «голубых фишек» вырос на 1,13%, достигнув уровня 2400,15 пункта.

Как сообщал УНИАН, в среду WIG20 подешевел на очередные 0,64% после провала во вторник впервые в этом году ниже уровня 2,4 тыс. пунктов.

Справка УНИАН. «Голубые фишки» Варшавского фондового рынка дешевеют с 20 января, когда индекс достиг максимального в текущем году значения на уровне 2489,45 пункта.

Максимального значения 2009 года индекс достиг в начале декабря - 2,448 тыс. пунктов.

За прошлый год WIG20 вырос на 33% до 2388,72 пункта.