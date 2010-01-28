В декабре погашено 15 эмиссий облигаций

В декабре 2009 г. было погашено 15 облигационных выпусков, имеющих рейтинги украинского рейтингового агентства "Кредит-Рейтинг", из 23 необходимых к погашению в этом месяце.

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе агентства.

По информации "Кредит-Рейтинга", объем погашенных выпусков составил 231,7 млн. грн., общий объем необходимых к погашению в декабре облигаций составил 453,5 млн. грн.

Как отметили в агентстве, по одному из облигационных выпусков между эмитентом и кредиторами была достигнута договоренность о реструктуризации обязательств и зарегистрированы соответствующие изменения сроков погашения до окончания обращения выпуска. По 7 эмиссиям на сумму 156,5 млн. грн. были зафиксированы нарушения сроков погашения. На сегодняшний день ряд эмитентов ведут переговоры с инвесторами относительно окончательного расчета в более поздние сроки.

В "Кредит-Рейтинге" также отметили, что кредитные рейтинги выпусков облигаций, по которым были допущены нарушения сроков погашения, относились к спекулятивной категории рейтинговой шкалы.