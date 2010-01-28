Эксперт: мировые рынки волатильны

В среду, 27 января, на мировых фондовых биржах наблюдалась разнонаправленная волатильная динамика.

Об этом сообщил в комментарии агентству УНИАН стратег компании Astrum Investment Management Константин ЛИТВИН.

По его словам, с одной стороны, инвесторы видят отличные корпоративные результаты за прошедший квартал, а также в целом оптимистичные прогнозы на текущий квартал. С другой стороны, негативные данные с рынка недвижимости США, а также неопределенность с грядущим регулятивным законодательством, анонсированным Бараком ОБАМОЙ, на фоне сокращения ликвидности в мире создают давление на фондовый рынок.

Так, отметил стратег, в среду данные по уровню продаж первичной недвижимости в США за декабрь 2009 года разочаровали инвесторов. Количество проданной первичной недвижимости упало на 7,5% – до 342 тыс. единиц, в то время как экономисты ожидали роста в среднем до 372 тыс. Однако корпоративные отчеты превысили ожидания, в особенности в секторе высоких технологий в случае с Altera и Samnima. В итоге американский рынок в первой половине дня торговался с повышенной волатильностью, меняя свою динамику множество раз.

Как подчеркнул К.ЛИТВИН, вчера во второй половине дня вышло заявление ФРС о сохранении процентных ставок на уровне 0-0,25% и о намерении продолжать такую монетарную политику в обозримом будущем. ФРС не сообщила ничего нового, подтвердив свое намерение свернуть программу поддержки ипотечного рынка 31 марта 2010 года. Однако рынок положительно отреагировал на эту новость и закрепился в уверенном плюсе.

По информации стратега, индекс DJIA в среду вырос на 0,4% – до 10236 пунктов, индекс S&P 500 – на 0,5%, до 1097 пунктов. Европейские площадки к выходу новости ФРС уже закрылись в минусах: DJ Stoxx 600 упал на 0,8% – до 247 пунктов.