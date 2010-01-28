ГКЦБФР зарегистрировала в 2 раза больше выпусков акций

Государственная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку (ГКЦБФР) на протяжении прошлого года зарегистрировала выпусков акций на общую сумму в 102 млрд. грн., что почти в два раза больше, чем в 2008 г. (46,14 млрд. грн.).

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ГКЦБФР.

При этом, как отметили в пресс-службе, основное увеличение (61% от общего объема) объемов регистрируемых выпусков акций произошло за счет регистрации выпусков акций банковскими учреждениями с целью увеличения ими уставного капитала.

По информации госкомиссии, в 2009 г. было также зарегистрировано свыше 200 выпусков корпоративных облигаций на общую сумму 9,55 млрд. грн., что по сравнению с 2008 г. меньше на 21,8 млрд. грн. или в 3 раза (в 2008 г. – 31,35 млрд. грн.).

Объем зарегистрированных в прошлом году выпусков инвестиционных сертификатов КУА ПИФ составил 47,21 млрд. грн., что по сравнению с 2008 г. меньше на 18,16 млрд. грн. (в 2008 г. – 65,37 млрд. грн.).

Объем зарегистрированных выпусков акций корпоративных инвестиционных фондов уменьшился по сравнению с 2008 г. на 4,99 млрд. грн. и составил 3,9 млн. грн. (в 2008 г. – 8,89 млрд. грн.).

На протяжении года ГКЦБФР также было зарегистрировано три выпуска облигаций местных ссуд на общую сумму 380 млн. грн. следующими эмитентами: Львовским городским советом на сумму 300 млн. грн., Донецким городским советом – 60 млн. грн., городским советом Луцка – 20 млн. грн.