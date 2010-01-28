Эксперт: Кабмин хочет привлечь средства от ОВГЗ уже в январе

Проведение внеочередного аукциона по размещению облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) вызвано желанием правительства привлечь средства уже в январе.

Об этом сообщил в комментарии агентству УНИАН старший аналитик компании Astrum Investment Management Сергей ФУРСА.

При этом, по его словам, Минфин продолжает пытаться привлекать средства на рынке без роста доходности. К размещению предлагаются не самые популярные серии бумаг – шести- и двенадцатимесячные ОВГЗ, подчеркнул аналитик.

Как считает С.ФУРСА, «трудно прогнозировать уровень ставок и объемы привлечения, поскольку на результаты аукциона могут повлиять договоренности правительства с рядом банков». Однако рыночный спрос будет умеренным, основные игроки ожидают февральских аукционов и роста ставок по двух- и трехлетним ОВГЗ, не представленным на сегодняшнем аукционе, полагает аналитик.

Как сообщал УНИАН, Министерство финансов Украины сегодня проводит аукцион по размещению облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ).

К размещению предложены бумаги со сроком погашения 28 июля 2010 года и 26 января 2011 года.