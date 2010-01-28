Индекс ПФТС сегодня вырос на 0,74%

Индекс ПФТС по итогам торгов в четверг, 28 января, повысился на 0,74% – до 637,51 пункта.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ПФТС.

Согласно сообщению, общий объем торгов на ПФТС составил рекордных 246 млн. 825 тыс. грн., из них большая часть пришлась на государственные облигации.

Индекс Украинской биржи по итогам сегодняшних торгов повысился на 0,49% – до 1681,04 пункта. Общий объем торгов составил 54 млн. 739 тыс. грн.