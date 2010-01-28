Эксперт: украинские акции сегодня торговались в зеленой зоне

Украинский фондовый рынок на протяжении сегодняшней сессии торговался в зеленой зоне.

Об этом сообщила в комментарии агентству УНИАН трейдер инвестиционной компании Phoenix Capital Ирина БАРАБАНОВА.

По ее словам, все бумаги индексной корзины сегодня закрылись в плюсе. Против рынка шла только «Укрнафта», снижаясь после стремительного ралли последних нескольких дней (-1,93%), отметила трейдер.

Ирина БАРАБАНОВА сообщила, что на западных рынках бумаги украинских нефтяных компаний сегодня прибавили в стоимости после нескольких дней падения. Так, по ее информации, Regal Petroleum вырос на 4,92%, JKX - на 2,19%.

Трейдер также отметила, что в акциях аграрного сектора динамика на зарубежных биржах была разнонаправленной. Она сообщила, что бумаги Kernel сегодня подросли на 2,2%, в то время как Астарты - опустились на 2,03%.

По словам трейдера, акции компаний строительного сектора на западных площадках сегодня практически не торговались. Лишь по бумагам ТММ прошел небольшой объем, отметила она.

Как сообщал УНИАН, индекс ПФТС по итогам торгов в четверг, 28 января, повысился на 0,74% – до 637,51 пункта. Общий объем торгов составил рекордных 246 млн. 825 тыс. грн., из них большая часть пришлась на государственные облигации.

Индекс Украинской биржи по итогам сегодняшних торгов вырос на 0,49% – до 1681,04 пункта. Общий объем торгов составил 54 млн. 739 тыс. грн.