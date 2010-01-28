Эксперт: ситуация на внешних рынках благоприятна

Ситуация на внешних рынках благоприятна для выпуска новых еврооблигаций, а стабилизация политической ситуации в Украине приведет к дальнейшему снижению стоимости заимствования.

Такое мнение высказал в комментарии агентству УНИАН старший аналитик компании Astrum Investment Management Сергей ФУРСА.

Он отметил, что параметры выпуска новых еврооблигаций Украины, как и организатор эмиссии, еще не определены. В то же время аналитик не исключает, что выпуск будет отложен до первого полугодия 2010 года.

По мнению С.ФУРСЫ, ключевым моментом в данном вопросе является преемственность политики правительства после выборов президента. По мнению аналитика, победа Виктора ЯНУКОВИЧА должна привести к переформатированию парламентского большинства и созданию нового правительства. В результате новый Кабмин может пересмотреть планы заимствований, подчеркнул он.

Таким образом, аналитик считает преждевременными утверждения о выходе Украины на первичный рынок заимствований в апреле-мае этого года. Тем не менее, он уверен, что новые размещения украинских суверенных еврооблигаций произойдут до конца 2010 года.

По мнению С.ФУРСЫ, оптимальным был бы выпуск 5-летних бумаг с погашением в 2015 году. Он объяснил, что на данный момент на этот год приходится минимальная нагрузка по публичным суверенным и квазисуверенным выпускам еврооблигаций, а также по долгу перед МВФ, что будет способствовать росту спроса на выпуск.

Как сообщал УНИАН, по словам исполняющего обязанности министра финансов Игоря УМАНСКОГО, в апреле-мае текущего года Украина планирует выйти на рынок внешних заимствований. «Технически в первом квартале мы можем не успеть, но в апреле-мае мы точно можем выйти и мы выйдем на внешние заимствования», – сказал И.УМАНСКИЙ.

При этом он подчеркнул, что на сегодняшний день ведутся переговоры по этому вопросу. «Это пока переговорный процесс, и когда он выйдет на какую-то определенную стадию, мы дадим об этом информацию», – сказал и.о. министра финансов.

В 2009 году Украина не осуществляла заимствований на внешних рынках, кроме привлечения средств от международных финансовых организаций.