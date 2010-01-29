Украинский фондовый рынок шел в ногу с европейскими

Внутридневная динамика украинских фондовых индексов в четверг, 28 января, полностью соответствовала движению европейских рынков.

Об этом сообщил в комментарии УНИАН глава департамента аналитики компании Astrum Investment Management Юрий БЕЛИНСКИЙ.

По его словам, европейские площадки вчера резко выросли с открытия на решении ФРС сохранить ставки низкими, однако после негативных макроданных индексы перешли в красную зону. «Рынки увидели еще одно движение вверх-вниз в четверг: вверх на оптимистичных квартальных отчетах из США и вниз на укреплении доллара, который пробил сопротивление на уровне 1,40 долл./евро», - объяснил эксперт.

Как отметил Ю.БЕЛИНСКИЙ, европейские биржи перед закрытием украинских рынков продолжали падение, в то время как последние не успели выйти в красную зону. «Торговля на Украинской бирже (UX) вновь была довольно активной, что на фоне общих положительных настроений игроков указывает на хорошее состояние украинского рынка, несмотря на перспективу обострения политической обстановки», подчеркнул эксперт. По его информации, все голубые фишки на UX вчера выросли, за исключением «Укрнафты», которая упала на 1,9%.

Как сообщал УНИАН, индекс ПФТС по итогам торгов в четверг, 28 января, повысился на 0,74% – до 637,51 пункта. Общий объем торгов составил рекордных 246 млн. 825 тыс. грн., из них большая часть пришлась на государственные облигации.

Индекс Украинской биржи по итогам сегодняшних торгов вырос на 0,49% – до 1681,04 пункта. Общий объем торгов составил 54 млн. 739 тыс. грн.