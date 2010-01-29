Эксперт: внешняя конъюнктура для рынка акций умеренно негативная

Внешняя конъюнктура для украинского фондового рынка сегодня с утра сложилась умеренно негативная.

Такое мнение высказал в комментарии УНИАН аналитик инвестиционной группы «АРТ-Капитал» Станислав ЗЕЛЕНЕЦКИЙ.

По его словам, Европа на данный момент находится в «плюсе» на 0,2-0,7%, российский ММВБ снижается на 0,6%, фьючерсы на американские индексы составляют "минус" 0,1%. Как сообщил аналитик, индекс Украинской биржи с начала торгов уже просел на 1,6% до 1650 пунктов. Объем торгов с утра составил 11,4 млн. грн., отметил С.ЗЕЛЕНЕЦКИЙ. По его информации, основное падение пришлось на акции «Укрнафты» (-6,33%).

Как подчеркнул аналитик, сегодня выходит важный блок макроэкономической статистики. В частности, по его словам, инвесторы ждут данных по приросту ВВП США за IV квартал 2009 года и по реальным конечным продажам за этот же период. Кроме того, выходит индекс деловой активности в обрабатывающей промышленности по данным Чикагской Ассоциации менеджеров за январь. Сегодня также будут опубликованы данные по индексу настроения потребителей Мичиганского Университета, сообщил С.ЗЕЛЕНЕЦКИЙ.