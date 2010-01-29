Эксперт: мировые фондовые рынки понесли серьезные потери

Американские и европейские фондовые рынки в четверг, 28 января, понесли серьезные потери на фоне заявления Standard & Poor’s о банковской системе Великобритании, негативной макростатистики и стремительного укрепления американского доллара.

Такую точку зрения высказал в комментарии агентству УНИАН стратег компании Astrum Investment Management Константин ЛИТВИН.

По его словам, торги 28 января в Европе начались в позитивном ключе, отражая закрытие американских рынков в плюсе днем ранее. Европейская макростатистика не имела существенного влияния на ход торгов, полагает стратег. Он подчеркнул, что рынок насторожился после отчета Standard & Poor’s с заявлениями, что агентство более не считает банковскую систему Великобритании одной из самой стабильных и безопасных в мире. После этого заявления начал уверенно укрепляться американский доллар, создав давление на фондовый и сырьевые рынки, сообщил стратег.

Как считает К.ЛИТВИН, ситуацию усугубила негативная макростатистика из США. Он отметил, что количество первичных заявок по безработице на прошедшей неделе снизилась до 470 тыс., что меньше, чем ожидали экономисты (450 тыс.). Помимо несколько разочаровывающих данных с рынка труда, заказы на товары длительного пользования в декабре выросли лишь на 0,3%, в то время как рынок ожидал роста на 2,1%, добавил стратег. «Очевидно, что экономика США не восстанавливается теми темпами, какими хотелось бы», - уверен он.

По мнению стратега, «негативные макроновости являются определяющим фактором для рынка в эти дни: падение рынка происходит на фоне отличных корпоративных результатов и довольно оптимистичных корпоративных прогнозов, многие из которых, впрочем, уже заложены рынком в текущие цены». Он добавил, что укрепление американского доллара стало еще одним ключевым фактором падения, так как доллар укрепился до уровня USD/EUR 1,397.

К.ЛИТВИН отметил, что по итогам вчерашних торгов индекс DJIA упал на 1,1% до 10120 пунктов, а S&P 500 потерял 1,2%, закрывшись на отметке 1084 пункта. Европейские площадки также закрылись в минусе: индекс DJ Stoxx 600 упал на 1,1% до 244 пунктов, добавил он.