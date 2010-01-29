Фондовый рынок Польши закончил неделю на минусе

Главный индекс Варшавской фондовой биржи WIG20 последний день торгов закончил на 0,83% плюсе к закрытию четверга.

Как передает корреспондент УНИАН в Польше, в то же время неделю индекс закончил на минусе – на уровне 2,38264 тыс. пунктов по сравнению 2,40993 тыс. пунктов на открытии торгов в понедельник, 25 января.

Индекс общего рынка WIG в пятницу вырос на 0,35%, sWIG80 - на 0,25%.

В то же время на 0,62% снизился индекс mWIG40.

Объем торгов на бирже сегодня составил 455 млн. долларов по курсу 2,9 злотых за доллар.

Как сообщал УНИАН, во вторник, 26 января, WIG20 впервые в текущем году снизился ниже уровня 2,4 тыс. пунктов.

В прошлую пятницу, 22 января, индекс WIG20 обвалился на рекордные для последнего времени 2,5%.

Справка УНИАН. «Голубые фишки» Варшавского фондового рынка дешевеют с 20 января, когда индекс достиг максимального в текущем году значения на уровне 2,48945 тыс. пунктов.

Максимальное значение 2009 года индекс достиг в начале декабря - 2,448 тыс. пунктов.

В прошлом году WIG20 вырос на 33% - до 2,38872 тыс. пунктов.