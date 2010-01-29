Сегодня украинский фондовый рынок проигнорировал оптимизм западных бирж и закрылся в красной зоне.

Об этом в комментарии агентству УНИАН сообщила трейдер инвестиционной компании Phoenix Capital Ирина БАРАБАНОВА.

По ее словам, несмотря на выход позитивных статистических данных по росту ВВП США в четвертом квартале 2009 года, индекс УБ уменьшился на 0,55% - до 1671,77 пункта. Индекс ПФТС также скатился на 0,52%, добавила трейдер.

Как отметила И.БАРАБАНОВА, динамика торгов на украинском рынке акций сегодня была смешанной, бумаги индексной корзины закрылись разнонаправленно. Она подчеркнула, что наибольший интерес наблюдался в фундаментально сильных бумагах.

По информации трейдера, на западных рынках украинские бумаги сегодня также торговались разнонаправлено. Так, сообщила она, акции Regal Petroleum сегодня существенно подросли, добавив 4,6%, бумаги JKX снизились, а цена на акции Cadogan Petroleum осталась без изменений. Как отметила И.БАРАБАНОВА, интерес инвесторов наблюдался в бумагах агросектора (Kernel, +3,3%). Бумаги Ferrexpo продолжают снижаться который день подряд (-0,82%), добавила трейдер. По ее словам, за последнюю неделю цена на эти акции упала уже на более чем 6%.