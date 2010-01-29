Индекс ПФТС сегодня снизился на 0,57%

Индекс ПФТС по итогам торгов в пятницу, 29 января, снизился на 0,57% – до 633,91 пункта.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ПФТС.

Согласно сообщению, общий объем торгов на ПФТС составил 74 млн. 820 тыс. грн.

Индекс Украинской биржи по итогам сегодняшних торгов снизился на 0,55% – до 1671,77 пункта. Общий объем торгов составил 39 млн. 874 тыс. грн.