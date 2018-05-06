Растерянность инвесторов приобретает глобальный характер

Ситуация на мировых фондовых биржах в последние пять дней сложилась довольно итригующая. Начало прошедшей недели не предвещало рынкам ничего хорошего. Мировые площадки продолжали пребывать в растерянности под воздействием заявления Президента США Барака Обамы о планируемых ограничениях в деятельности коммерческих банков. Волатильность рынков значительно усилилась. Случалось, что в течение одного торгового дня американские, европейские и украинские индексы демонстрировали совершенно разную динамику.

В период с 25 по 29 января во всем мире вышел ряд важнейших макроэкономических данных. Эти новости имели довольно противоречивый характер. И именно они оказывали направление движения фондовым рынкам, которые также вели себя противоречиво.

Как сообщил стратег компании Astrum Investment Management Константин Литвин, на мировых рынках акций в понедельник, 25 января, наблюдалась разнонаправленная динамика на фоне неоднозначных факторов. Американские индексы закрылись в плюсе, европейские - в минусе. В США вышли данные по уровню продаж вторичной недвижимости за декабрь. Инвесторы были разочарованы падением темпов продаж на 16,7% - до 5,45 млн. единиц, в то время как рынок ожидал снижения до 5,78 млн. единиц.

По мнению стратега, в понедельник поддержку рынку оказал сырьевой, нефтегазовый, ИТ и финансовый секторы, цены в которых отскочили после резкого снижения на предыдущих трех сессиях. Интересен рост доходов и прибылей компаний высокотехнологичного сектора в четвертом квартале 2009 года. Так, уверенный рост доходов и чистой прибыли показал Apple. VMWare также показал рост доходов и прибылей и дал радужный прогноз на текущий квартал, который превысил самые оптимистичные ожидания аналитиков.

Кроме того, К.Литвин отметил стабилизацию кредитных потерь у большинства американских региональных банков, несмотря на рост потерь по коммерческим ипотечным кредитам. С другой стороны, продолжающееся укрепление американского доллара создает давление на реальные активы - сырье, драгметаллы и акции.

Индекс DJIA по итогам торгов 25 января подрос на 0,2% до 10196 пунктов, индекс S&P 500 вырос на 0,5% до 1096 пунктов. Европейские индексы закрылись в минусе: индекс DJ Stoxx 600 потерял 0,65%, закрывшись на отметке в 248 пунктов. При этом украинский фондовый рынок по итогам дня продемонстрировал неуверенный рост. Индекс ПФТС повысился на 0,16%, Украинской биржи - на 0,26%. Среди голубых фишек рост показала только «Укрнафта» накануне ожидающегося собрания акционеров.

Трейдер инвестиционной компании Phoenix Capital Ирина Барабанова подчеркнула, что во вторник, 26 января, на мировых фондовых рынках преобладали панические настроения. Ведущие мировые площадки закрыли торговую сессию в минусе. Азиатские индексы в падали на фоне понижения прогноза кредитного рейтинга Японии, а также ужесточения кредитно-денежной политики в КНР. Европейские же рынки снижались на негативных новостях с американских площадок, а также из-за выхода блока статистических данных по росту ВВП Великобритании, которые оказались хуже ожиданий. При этом отдельные новости из США добавили и небольшой позитивный сентимент рынкам. В частности, в США были опубликованы данные по росту цен на недвижимость, а также индекс потребительского доверия, которые вышли лучше ожиданий.

Следует заметить, что украинский фондовый рынок, в противовес общемировому тренду, 26 января показал очень значительный рост. Данный подъем не базировался ни на каких фундаментальных факторах, а произошел исключительно благодаря взлету цен на акции «Укрнафты».

К.Литвин подчеркнул, что во вторник индекс УБ прибавил 3,1%, закрывшись на отметке 1654 пунктов, а индекс ПФТС вырос на 2,3% до 629 пунктов. «Укрнафта» провела собрание акционеров, на котором было принято решение о выплате дивидендов в размере 93 грн. на акцию. На фоне этого решения акции компании выросли на 27%, придав значительный импульс фондовым индексам. Другие же акции украинских эмитентов во вторник демонстрировали преимущественно негативную динамику.

В среду, 27 января, украинский рынок ценных бумаг продолжил движение в противоположную по отношению к глобальным площадкам сторону. По словам И.Барабановой, отечественные биржи в этот день снова проигнорировали негативный тренд мировых индексов. Она подчеркнула, что несмотря на неопределенность на мировых площадках, вызванную ожиданиями изменения учетной процентной ставки ФРС США, украинские фондовые рынки закрылись в зеленой зоне.

По итогам торгов в среду индекс ПФТС повысился на 0,60% до 632,82 пункта. Общий объем торгов составил рекордных 224 млн. 595 тыс. грн., и большая часть из них пришлась на государственные облигации. В свою очередь, индекс Украинской биржи вырос на 1,13% до 1672,78 пункта. Общий объем торгов тоже был значительным и составил 40 млн. 820 тыс. грн.

На мировых рынках 27 января наблюдалась иная ситуация. По словам К.Литвина, в этот день на мировых фондовых биржах наблюдалась разнонаправленная волатильная динамика. С одной стороны, инвесторы видят отличные корпоративные результаты за прошедший квартал, а также в целом оптимистичные прогнозы на текущий квартал. С другой стороны, негативные данные с рынка недвижимости США, а также неопределенность с грядущим регулятивным законодательством, анонсированным Бараком Обамой, на фоне сокращения ликвидности в мире создают давление на фондовый рынок. К.Литвин подчеркнул, что «на корпоративном фронте квартальные отчеты не перестают радовать мировые фондовые рынки своими результатами, которые зачастую опережают ожидания аналитиков. Однако рынок больше не реагирует на позитивные корпоративные результаты, так как ожидания инвесторов находятся на очень высоком уровне».

К.Литвин также отметил, что 27 января, во второй половине дня, вышло заявление ФРС о сохранении процентных ставок на уровне 0-0,25% и о намерении продолжать такую монетарную политику в обозримом будущем. ФРС не сообщила ничего нового, подтвердив свое намерение свернуть программу поддержки ипотечного рынка 31 марта 2010 года. Однако рынок положительно отреагировал на эту новость и закрепился в уверенном плюсе. По информации стратега, индекс DJIA в среду вырос на 0,4% до 10236 пунктов, индекс S&P 500 на 0,5%, до 1097 пунктов. Европейские площадки к выходу новости ФРС уже закрылись в минусах: DJ Stoxx 600 упал на 0,8% до 247 пунктов.

В четверг, 28 января, украинский рынок ценных бумаг продолжил торговаться на положительной территории. Индекс ПФТС по итогам дня вырос на 0,74% до 637,51 пункта. Общий объем торгов превысил рекорд среды и составил 246 млн. 825 тыс. грн., и снова большая часть пришлась на государственные облигации. Индекс Украинской при этом поднялся на 0,49% до 1681,04 пункта. Общий объем торгов также вырос и составил 54 млн. 739 тыс. грн.

Тем временем в США, отметил аналитик инвестиционной группы «АРТ-Капитал» Станислав Зеленецкий, вышла чрезвычайно разочаровывающая статистика по рынку труда и заказам длительного пользования, в результате чего S&P 500 завершил четверг падением на 1,18% до 1084,53 пункта. Однако некоторую поддержку рынку все же оказало сообщение о переизбрании американским Сенатом Бена Бернанке на второй срок на посту главы ФРС США.

С.Зеленецкий добавил, что в мире довольно сильно укрепился американский доллар, и пара евро/доллар 28 января закрылась на отметке 1,396 евро/доллар. По словам аналитика, на европейскую валюту создает давление рост стоимости защиты греческих облигаций от дефолта, и кредитно‐дефолтные свопы подскочили до рекордного уровня.

В свою очередь, глава департамента аналитики компании Astrum Investment Management Юрий Белинский считает, что внутридневная динамика украинских фондовых индексов 28 января, полностью соответствовала движению европейских рынков. По его словам, европейские площадки в четверг резко выросли с открытия на решении ФРС сохранить ставки низкими, однако после негативных макроданных индексы перешли в красную зону. «Рынки увидели еще одно движение вверх-вниз в четверг: вверх на оптимистичных квартальных отчетах из США и вниз на укреплении доллара, который пробил сопротивление на уровне 1,40 долл./евро», - объяснил эксперт. Он отметил, что европейские биржи перед закрытием украинских рынков 28 января продолжали падение, в то время как последние не успели выйти в красную зону. «Торговля на Украинской бирже вновь была довольно активной, что на фоне общих положительных настроений игроков указывает на хорошее состояние украинского рынка, несмотря на перспективу обострения политической обстановки», - подчеркнул эксперт.

В пятницу, 29 января, украинские индексы в очередной раз пошли вразрез с западными площадками, однако уже в обратном понимании. И.Барабанова отметила, что в последний день недели отечественный фондовый рынок проигнорировал оптимизм западных бирж и закрылся в красной зоне, несмотря на выход позитивных статистических данных по росту ВВП США в четвертом квартале 2009 года. В итоге в пятницу индекс УБ уменьшился на 0,55%. Индекс ПФТС также снизился на 0,52%.

На новой неделе динамика мировых фондовых рынков будет зависеть от очередной порции макоэкономической статистики. Начальник отдела арбитражных операций «Брокбизнесбанка» Владислав Стельмах назвал среди наиболее значимых в ближайшие дни такие события: 3 февраля – индексы деловой активности по странам Еврозоны и Великобритании, а также непромышленный индекс делового оптимизма ISM по штатам за январь; 4 февраля – заседания Монетарных комитетов Центробанка Еврозоны и Банка Англии; 5 февраля – ключевой отчет по рынку труда США non-farm payrolls.

Как видим, перспективы мировой экономики пока неопределенные. Тем не менее, сплошной негатив тоже отсутствует. Макроэкономические данные, как и результаты деятельности глобальных корпораций, часто радуют игроков фондового рынка. Тем не менее, слишком радужные ожидания инвесторов могут сыграть с ними «злую шутку», что мы и наблюдаем в последнее время.

Следует обратить также особое внимание на динамику украинского фондового рынка с начала этого года. Заметно, что отечественные индексы неоднократно демонстрировали рост даже при падении глобальных рынков. Это говорит о том, что украинские ценные бумаги еще имеют значительный потенциал роста.

Еще осенью прошедшего года аналитики Erste Group высказывали мнение, что уровень заинтересованности инвесторов в развитых рынках, особенно в США, Великобритании и Германии, сегодня ниже среднего, о чем свидетельствует анализ общего объема торгов на биржах этих стран. Аналитики объясняют это значительным снижением потенциала роста, который в ближайшие годы будет низким, особенно в англо-американском регионе. По их словам, у большинства развивающихся рынков рост индексов, который превышал средний уровень, был поддержан увеличением объема торгов. Поэтому тенденции роста большинства развивающихся рынков будут более долгосрочными, чем развитых, прогнозируют аналитики.

Как считает стратег по международным фондовым рынкам Erste Group Ганс ЭНГЕЛЬ, «данный тренд не краткосрочное явление, а тенденция, которая, вероятно, будет сохраняться на протяжении следующих лет». По его мнению, инвесторы осознали, что развивающиеся рынки предлагают лучшие возможности для роста, поэтому они увеличили свою активность на фондовых биржах, которые были созданы или стали значимыми лишь несколько лет назад.

Остается только надеяться, что с новым Президентом и правительством Украина углубит системные реформы в экономике, и инвесторы будут готовы вкладывать серьезный капитал в украинские ценные бумаги. А это, в свою очередь, поможет нашему фондовому рынку выйти на новый количественный и качественный уровень.

Владимир Оранский (УНИАН)