Эксперт: украинский рынок акций завершил неделю падением

В пятницу, 29 января, несмотря на рост европейского и американского рынков, украинские акции зафиксировали падение.

Об этом сообщил аналитик компании Astrum Investment Management Денис БЕЛОВ.

По его словам, к монету закрытия украинских торгов в пятницу индекс DJ Stoxx 600 вырос на 1,2%, в то время как индексы DJIA и S&P 500 выросли на 0,5%. Как отметил аналитик, к окончанию торговой сессии на отечественных биржах «Укрнафта» потеряла в цене вместе с акциями машиностроительного сектора. Это и придало нисходящий импульс украинским фондовымм индексам, считает Д.БЕЛОВ.

Как сообщил аналитик, индекс УБ закончил пятницу на отметке 1672 пунктов, потеряв 0,6% за день и прибавив 4,5% за неделю. Объем торгов на УБ достиг в пятницу 39,8 млн. грн. В свою очередь, индекс ПФТС 29 января снизился на 0,6%, закрывшись на отметке 633,9 пункта, однако за неделю он вырос на 3,3%, отметил Д.БЕЛОВ. Объем торгов на ПФТС в пятницу составил 12 млн. грн., добавил он.

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