Эксперт: фондовый рынок торгуется в красной зоне

Украинский фондовый рынок в ходе сегодняшней сессии торгуется в красной зоне.

Об этом сообщила в комментарии агентству УНИАН трейдер инвестиционной компании Phoenix Capital Ирина БАРАБАНОВА.

По ее словам, неопределенность динамики торгов на западных рынках, а также закрытие американских бирж ниже нуля по итогам пятничной сессии, не добавляют оптимизма отечественному рынку акций. Как отметила трейдер, по состоянию на 12:20 индекс УБ уменьшился на -1,57%. Индекс ПФТС также упал на 1,36%, добавила она.

Ирина БАРАБАНОВА сообщила, что «украинские индексы снижаются вслед за бумагами «Укрнафты», продолжающими свой откат после стремительного ралли на прошлой неделе». По словам трейдера, торги на УБ сегодня идут очень вяло. Небольшой интерес наблюдается только в бумагах банковского сектора, отметила она.

По прогнозам трейдера, повышения активности на украинском рынке акций до окончания второго тура президентских выборов не будет.

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