ГКЦБФР обязала биржи раскрывать информацию о контрактах

Государственная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку своим решением №1526 обязала фондовые биржи предоставлять более полную информацию о биржевых контрактах.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщила журналистам директор департамента мониторинга и стратегии развития фондового рынка ГКЦБФР Елена ТАБАЛА.

В соответствии с решением комиссии, вводится обязательное предоставление ГКЦБФР ежедневной информации о всех исполненных биржевых контрактах, а также нерегулярной информации об изменениях относительно биржевых контрактов и санкций - исполнение их после сроков, предусмотренных при заключении, изменения условий контрактов, аннулирования. В то же время, значительно уменьшены объемы предоставляемой ежемесячной информации.

Данное решение вступает в силу с 1 апреля 2010 г.