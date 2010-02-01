ГКЦБФР обязала ИСИ раз в полгода оглашать информацию

Государственная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку обязала институты совместного инвестирования (ИСИ) раз в полгода оглашать информацию о себе на сайте общедоступной информационной базы данных ГКЦБФР.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщила журналистам директор департамента мониторинга и стратегии развития фондового рынка ГКЦБФР Елена ТАБАЛА.

В частности, комиссия по итогам первого полугодия обязала ИСИ обнародовать информацию о стоимости находящихся в управлении чистых активов, о юридических лицах, чьими услугами пользуется инвестиционный фонд и пр.

По итогам второго полугодия информация оглашается в составе годичной информации, при этом обязательным является раскрытие финансовой отчетности ИСИ, аудиторских заключений о их деятельности и пр.

Данное решение ГКЦБФР вступает в силу 5 февраля этого года.