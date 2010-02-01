Полсон: Россия уговаривала Китай обрушить фондовый рынок США

Российские лидеры уговаривали китайское правительство избавиться от облигаций крупнейших американских ипотечных агентств - Fannie Mae and Freddie Mac, что спровоцировало бы обвал американской финансовой системы. Как сообщает РБК, об этом говорится в книге экс-министра финансов США Генри ПОЛСОНА "На грани", которая поступает сегодня в продажу.

По его словам, российские власти обратились с подобной инициативой к Китаю, как только разгорелся кризис кредитов уровня subprime.

"Я услышал об этом во время Олимпиады в Пекине. Сразу после возвращения домой я доложил обо всем президенту. Правда, затея русских не удалась, поскольку КНР отказалась продавать облигации и в дальнейшем ощутимо помогла США во время кризиса", - пишет Г.ПОЛСОН в своей новой книге.

Fannie Mae и другой национальный ипотечный брокер Freddie Mac владеют или предоставляют гарантии почти по 50% всех ипотечных кредитов в США. В начале сентября 2008 г. американский Минфин объявил о национализации ипотечных брокеров.