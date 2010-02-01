Индекс ПФТС снизился на 0,63%
18:38, 01 февраля 2010Фондовый рынок
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Украинской биржи - на 0,79%
Индекс ПФТС по итогам торгов в понедельник, 1 февраля, снизился на 0,63% – до 629,91 пункта.
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ПФТС.
Согласно сообщению, общий объем торгов на ПФТС составил 172 млн. 789 тыс. грн.
Индекс Украинской биржи по итогам сегодняшних торгов снизился на 0,79% – до 1658,58 пункта. Общий объем торгов составил 38 млн. 653 тыс. грн.
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