Эксперт: новости из США снова обвалили фондовый рынок

Украинские фондовые биржи сегодня закрылись в красной зоне на негативных новостях из США.

Об этом сообщил в комментарии агентству УНИАН старший аналитик инвестиционной компании Phoenix Capital Андрей НЕСТЕРУК.

По его мнению, сегодня мировые фондовые площадки продолжают отыгрывать новости, вышедшие в США в пятницу. «Позитивная статистика о росте ВВП США, а также данные по потребительскому рынку в Америке стали сигналом для инвесторов, указывающим на предстоящее сворачивание мер по поддержке экономики США», – считает А.НЕСТЕРУК. Как следствие, фондовые рынки отреагировали на эту новость снижением, подчеркнул аналитик.

По его словам, украинский фондовый рынок, вслед за мировыми площадками, сегодня также открылся снижением. В первую очередь, это произошло за счет падения стоимости акций «Укрнафты», по которой 28 января был закрыт реестр для выплаты первой части дивидендов акционерам. К концу торговой сессии рынок незначительно отыграл падение, однако большинство бумаг закрылись в красной зоне, сообщил аналитик. По итогам дня индекс Украинской биржи снизился на 0,79%, а индекс ПФТС – на 0,63%, отметил он.

По информации А.НЕСТЕРУКА, на западных рынках украинские бумаги незначительно снижались в течение сегодняшнего дня. В красной зоне торговались акции «Астарты» (-1,8%), Cadogan Petroleum (-1,6%) и Regal Petroleum (-2,7%). Причиной снижения послужила общая негативная динамика, которая нынче преобладает на западных рынках акций, отметил аналитик.

А.НЕСТЕРУК также сообщил, что бумаги Kernel продолжают оставаться волатильными из-за неопределенности ситуации с поглощением Kernel своего конкурента All Seeds Group. Акции девелоперских компаний сегодня торговались неактивно, добавил он.