Фондовый рынок Польши начал день с роста

Главный индекс Варшавского фондового рынка WIG20 сегодня на открытии торгов вырос почти на 1%.

Как передает корреспондент УНИАН в Польше, WIG20 после рывка в начале торгов немного просел – до 2379,80 пункта против 2363,18 пунктов вчерашнего закрытия.

Как сообщал УНИАН, на прошлой неделе WIG20 впервые в текущем году опустился ниже уровня 2,4 тыс. пунктов.

Справка УНИАН. Индекс «голубых фишек» начал 2010 год ростом, который продолжался почти три недели, достигнув максимального уровня 20 января – 2489,45 пункта.

После этого индекс, который начинал год на уровне 2388,72 пункта, начал снижаться.

Несмотря на активный рост в первой половине месяца, январь индекс закончил на 0,25% минусе.

17 февраля прошлого года WIG20 достиг минимального значения – 1,327 тыс. пунктов после спада с пика в ноябре 2007 года, когда индекс «голубых фишек» достиг уровня 3,9 тыс. пунктов.

Рост WIG20 в прошлом году составил 33%.