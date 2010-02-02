Эксперты: украинский фондовый рынок падал два дня подряд

Украинский фондовый рынок вчера падал уже второй торговый день подряд.

Об этом говорится в обзоре, подготовленном аналитиками инвестиционной компании Phoenix Capital и предоставленном агентству УНИАН.

По информации аналтиков, в понедельник, 1 февраля, больше всего продавались бумаги «Укртелекома (-0,88%) и «Стирола» (-1,79%). При этом акции банков «Райффайзен Банк Аваль» (+1,48%) и «Форум» (+1,12%) росли несмотря на значительные убытки в 2009 году. Стахановский вагоностроительный завод (+2,24%) вчера снова торговался лучше рынка.

В обзоре отмечается, что на иностранных площадках украинские бумаги в понедельник торговались не слишком активно. Cadogan (+1,6%) с 20 января продолжает отыгрывать падение, в то время как Kernel (+1,0%) растет на новостях о возможном поглощении своего конкурента - компании Allseeds.

Аналитики также сообщают, что торги на украинском рынке еврооблигаций 1 февраля начались спокойно, но в течение торговой сессии активность возросла. Во второй половине дня на фоне повышенного спроса выросли суверенные облигации и бумаги «Нафтогаза», который к закрытию прибавил три четверти пункта. Цена на суверенные бумаги практически не изменилась. В корпоративном секторе активно торговались облигации «Укрэксимбанка и«Райффайзен Банка Аваль», однако цены остались на прежнем уровне.

Как сообщал УНИАН, индекс ПФТС по итогам торгов в понедельник, 1 февраля, снизился на 0,63% – до 629,91 пункта. Общий объем торгов составил 172 млн. 789 тыс. грн.

Индекс Украинской биржи упал на 0,79% – до 1658,58 пункта. Общий объем торгов составил 38 млн. 653 тыс. грн.