Украинский рынок акций отыгрывает позитив американских бирж

Украинский фондовый рынок сегодня отыгрывает положительный новостной фон с американских бирж.

Об этом в комментарии УНИАН сообщила трейдер инвестиционной компании Phoenix Capital Ирина БАРАБАНОВА.

Она отметила, что по итогам вчерашней торговой сессии американские площадки закрылись в плюсе. Причиной для оптимизма послужил выход позитивных статистических данных в США, которые свидетельствуют о росте производственных индексов, а также о росте доходов населения, объяснила трейдер.

Как сообщила И.БАРАБАНОВА, индекс УБ сегодня по состоянию на 12:15 поднялся на 1,02%. Трейдер добавила, что индекс ПФТС к этому моменту времени также вырос - на 0,86%. Бумаги индексной корзины с утра торговались со смешанной динамикой, и лишь к 12:00 они показали рост в районе 1-2%, отметила она.

По словам трейдера, объем торгов сегодня, как и в последние несколько недель, продолжает оставаться достаточно высоким. Она сообщила, что по состоянию на 12:15 объем торгов на украинских площадках составил 16 млн. грн. «Пока что инвесторы не спешат делать покупки, заняв выжидательную позицию до окончанию выборов», - считает И.БАРАБАНОВА. Заказы клиентов сейчас немногочисленны, а основной интерес наблюдается в бумагах вагоностроительных, энергетических и металлургических компаний, подчеркнула трейдер.